«Радио Судного дня» вновь транслирует загадочные «микротрон» и «нутобуеф»

21 августа текущего года в 16:06 мск в эфире прозвучало слово «нутобуеф», а час спустя, в 17:17, радиостанция передала сигнал, содержащий слово «микротрон»

Фото: Реальное время

Радиостанция УВБ-76, более известная как «Жужжалка» или «Радио Судного дня», повторила слова «микротрон» и «нутобуеф», которые звучали в ее эфире незадолго до начала СВО в 2022 году. Об этом сообщает «УВБ-76 логги».

Примечательно, что слово «микротрон» уже звучало в эфире УВБ-76 20 января 2022 года. В тот же день было озвучено сообщение со словом «нутобьеф» — практически идентичным «нутобуеф», отличающимся лишь одной буквой.

Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп в 12:00 по времени Вашингтона (19:00 мск) планирует сделать официальное заявление из Овального кабинета.



Рената Валеева