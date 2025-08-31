Российская ПВО за ночь сбила 21 дрон
Атаки произошли в четырех регионах
Российская ПВО за ночь сбила 21 дрон ВСУ в четырех регионах. Об этом сообщили в Минобороны.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сводке.
В частности:
- в Волгоградской области поразили 11 БПЛА;
- в Ростовской — восемь;
- в Белгородской и Брянской — по одному.
Напомним, в период с 21:00 29 августа до 7:00 30 августа были перехвачены и уничтожены беспилотники над различными регионами.
