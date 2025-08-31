Новости

Российская ПВО за ночь сбила 21 дрон

08:11, 31.08.2025

Атаки произошли в четырех регионах

Российская ПВО за ночь сбила 21 дрон ВСУ в четырех регионах. Об этом сообщили в Минобороны.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сводке.

В частности:

  • в Волгоградской области поразили 11 БПЛА;
  • в Ростовской — восемь;
  • в Белгородской и Брянской — по одному.

Напомним, в период с 21:00 29 августа до 7:00 30 августа были перехвачены и уничтожены беспилотники над различными регионами.

Елизавета Пуншева

