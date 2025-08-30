Новости общества

Российские силы ПВО России сбили 86 украинских беспилотников за ночь

08:20, 30.08.2025

Согласно данным Минобороны, в период с 21:00 29 августа до 7:00 30 августа были перехвачены и уничтожены беспилотники над различными регионами

Российские силы противовоздушной обороны за вечер и ночь сбили 86 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.

  • Согласно информации, в период с 21:00 29 августа до 7:00 30 августа были перехвачены и уничтожены беспилотники над различными регионами.

В частности, 30 БПЛА были сбиты над Черным морем, 15 — в Крыму, 13 — в Ростовской области, и 11 — в Краснодарском крае. Кроме того, несколько дронов были сбиты над Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тверской и Тульской областями.

Анастасия Фартыгина

