Московский суд запретил дискриминационные объявления о сдаче жилья
В предложениях на сайте были обнаружены предупреждения об отказе сдачи квартиры цыганам
Московский суд удовлетворил иск прокурора и признал дискриминационными объявления о сдаче квартир, в которых содержался отказ в предоставлении жилья представителям цыганского народа. Это следует из официальных документов, поступивших в распоряжение РИА «Новости».
Согласно документам, нарушение было выявлено на популярном сайте объявлений «Авито». В размещенных там предложениях о сдаче квартир присутствовали явные признаки дискриминации по национальному и религиозному признакам. Среди обнаруженных объявлений были такие, которые содержали формулировки «Сдам… только для мусульман! Цыгане, не звоните!» и «Только для славян».
Согласно решению суда, распространение подобной информации на территории России теперь запрещено.
Ранее в России прошел масштабный мониторинг межнациональных отношений, на который выделили 18 млн рублей.
