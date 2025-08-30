Московский суд запретил дискриминационные объявления о сдаче жилья

В предложениях на сайте были обнаружены предупреждения об отказе сдачи квартиры цыганам

Фото: Динар Фатыхов

Московский суд удовлетворил иск прокурора и признал дискриминационными объявления о сдаче квартир, в которых содержался отказ в предоставлении жилья представителям цыганского народа. Это следует из официальных документов, поступивших в распоряжение РИА «Новости».

Согласно документам, нарушение было выявлено на популярном сайте объявлений «Авито». В размещенных там предложениях о сдаче квартир присутствовали явные признаки дискриминации по национальному и религиозному признакам. Среди обнаруженных объявлений были такие, которые содержали формулировки «Сдам… только для мусульман! Цыгане, не звоните!» и «Только для славян».

Согласно решению суда, распространение подобной информации на территории России теперь запрещено.

Ранее в России прошел масштабный мониторинг межнациональных отношений, на который выделили 18 млн рублей.

Наталья Жирнова