В России стартует масштабный мониторинг межнациональных отношений за 18 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) запустит опрос граждан в 89 регионах России для оценки межнациональных и межконфессиональных отношений. Опрос, который завершится до 25 июля, охватит 1000 респондентов в каждом субъекте. Форматы проведения включают личные интервью, онлайн-анкетирование и телефонные звонки. Об этом сообщили «Ведомости».

Две волны мониторинга, запланированные на 2025 год, обойдутся бюджету в 18 млн рублей. Для сравнения, аналогичное исследование в 2024 году стоило 16,5 млн рублей. Исполнителем проекта выбран Институт социологических исследований и мониторинга общественного мнения под руководством Алексея Дубровина.

ФАДН будет оценивать четыре ключевых показателя: долю граждан, положительно оценивающих межнациональные отношения, уровень гражданской идентичности, отсутствие дискриминации по национальному или религиозному признаку и отношение к мигрантам. Глава ФАДН Игорь Баринов отметил, что 81,8% россиян положительно оценивают межнациональные отношения, что выше запланированного показателя.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мониторинг станет частью госпрограммы по реализации национальной политики до 2025 года.

Социолог Сергей Хайкин подчеркнул важность выявления проблемных зон в межнациональных отношениях: «Государству очень важно поймать эти метастазы и начать с ними работать заранее». ФАДН также отслеживает ситуацию в регионах и социальных сетях для оперативного реагирования на возникающие напряжения.

Анастасия Фартыгина