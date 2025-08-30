Вторую очередь бульвара на Серова открыли ко Дню республики

Прогулялись по благоустроенной зоне Рустам Минниханов и Ильсур Метшин

В честь Дня Республики Татарстан и города Казани на улице Серова открыли вторую часть благоустроенного бульвара. Об этом сообщили официальные сайты Дирекции парков и скверов города и мэрии Казани. По обновленному общественному пространству прогулялись раис РТ Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

В рамках экологической реконструкции было восстановлено озеро. При его реабилитации удалено 2,6 тыс. тонн донных отложений и увеличен объем воды. Также территория общественного пространства обзавелась современным экопавильоном с широким функционалом. Компания СИБУР инвестировала в проект 41,3 млн рублей, что позволило восстановить природную экосистему водоема.

Ильсур Метшин отметил значимость проекта как примера эффективного партнерства города и бизнеса.

— Это пример, когда общими усилиями — при поддержке федерального центра, республики, СИБУРа, ответственных лиц и, конечно, по инициативе активных жителей — создаются такие уютные, красивые, комфортные пространства, — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

В ходе визита руководители пообщались с местными жителями, включая людей с особенностями здоровья, и посетили выступление ансамбля незрячих музыкантов.

Напомним, что первый этап восстановления проводился в 2024 году. Тогда в общественном пространстве появились детские и спортивные площадки, сенсорный сад, событийная зона, тактильная тропа и общественные туалеты.

Наталья Жирнова