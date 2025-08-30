Рамзан Кадыров поздравил Рустама Минниханова с Днем города и республики

Обращение он опубликовал в своем телеграм-канале

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил раиса Татарстана Рустама Минниханова и жителей РТ с Днем республики и города. Обращение он опубликовал в своем телеграм-канале.

— Татарстан по праву считается одним из наиболее успешных регионов Российской Федерации. Республика демонстрирует уверенный рост во всех сферах жизни, укрепляет социально-экономический потенциал и вносит весомый вклад в развитие и обороноспособность нашей страны. Эти достижения являются результатом мудрого и дальновидного руководства дорогого БРАТА Рустама Нургалиевича, настоящего профессионала и преданного своему народу руководителя, — написал Кадыров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Глава Чечни подчеркнул, что Казань по праву считается гордостью всей страны, поскольку объединяет в себе историческое наследие, культуру и развитие. Кроме того, город «символизирует мирное сосуществование разных народов, религий и традиций».

— Чеченскую Республику и Татарстан связывают крепкие братские отношения, основанные на взаимном уважении, доверии и сотрудничестве. Мы искренне гордимся тем, что наши регионы развивают эти связи, делятся опытом и совместно вносят вклад в укрепление нашего Отечества, — подытожил Кадыров.

Столица Татарстана в этом году отмечает 1020-летие. В праздничной программе — мотофестиваль «Два Кремля», скачки на приз президента России, большой концерт у Центра семьи «Казан» и праздничный салют. Подробнее — в материале «Реального времени».

Елизавета Пуншева