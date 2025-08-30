В набережночелнинской БСМП открыли бюст кардиохирурга Рената Акчурина

Благодаря его ученикам кардиохирургия города продолжает развиваться и спасает тысячи жизней

Фото: Телеграм-канал мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева

В Набережных Челнах у больницы скорой медицинской помощи (БСМП) состоялось открытие бюста академика РАН, известного кардиохирурга Рената Акчурина. В церемонии приняли участие мэр города Наиль Магдеев, замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов и главный врач БСМП Марат Мухамадеев. Присутствовали также супруга и сын Рената Акчурина.

Наиль Магдеев отметил, что Ренат Акчурин провел в стенах БСМП уникальные операции, спасшие жизни многих челнинцев. Благодаря его ученикам кардиохирургия города продолжает развиваться и спасает тысячи жизней.

Телеграм-канала мэр Набережных Челнов Наиля Магдеева

Кроме бюста, появилась мемориальная доска с барельефом Акчурина на здании БСМП. На доске указано, что в июле 2011 года хирург выполнил три операции на сердце, что стало началом кардиохирургической школы в городе. В марте 2023 года БСМП официально получила имя Рената Акчурина.

Ранее «Реальное время» сообщало, что раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин открыли в Казани памятные знаки Павлову и Тихомирову.

Дмитрий Зайцев