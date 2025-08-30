Раис Татарстана Минниханов и мэр Казани Метшин открыли мемориальную доску Туфану Миннуллину

Мероприятие приурочено к 90-летию со дня рождения Туфана Миннуллина

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Сегодня в Казани состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь известного татарского драматурга, заслуженного деятеля искусств РСФСР и народного писателя Татарстана Туфана Миннуллина. Доска появилась на фасаде дома №16а по улице Толстого, где жил писатель. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

В церемонии приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин. Рустам Минниханов поздравил жителей с Днем республики и Днем Казани, отметив значительный вклад Туфана Миннуллина в развитие татарской литературы и искусства. Он подчеркнул, что писатель обладал уникальным мастерством уместить множество мыслей в одном предложении.

Инициатором установки мемориальной доски стал Союз писателей Татарстана. Мероприятие приурочено к 90-летию со дня рождения Туфана Миннуллина.

Дмитрий Зайцев