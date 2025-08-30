«Рубин» объявил состав на матч с «Оренбургом» в рамках РПЛ

Казанскую команду ожидает гостевая игра

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» объявил состав на матч с «Оренбургом» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча стартует в 14.00 по московскому времени.

С первых минут на поле выйдет вратарь Евгений Ставер. В атаке «Рубина» сыграют Мирлинд Даку и Дардан Шабанхаджай. Новичок команды Никита Лобов остался в запасе, Дениль Мальдонадо — вне заявки.

Состав «Рубина»: Ставер — Кабутов, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Рожков — Иву, Йочич, Ходжа — Шабанхаджай, Даку.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» после шести туров занимает пятое место в РПЛ с десятью очками. «Оренбург» идет 11-м в турнирной таблице чемпионата с шестью баллами.

В прямом эфире матч из Оренбурга покажет платный телеканал «Матч Премьер» в 14:00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин