В Татарстане выполнили почти все работы по капремонту молодежных клубов

В 2026 году планируется обновить еще четыре подростковых клуба в Казани и других районах с бюджетом 100 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане на 90% выполнены работы по капремонту молодежных (подростковых) клубов в рамках республиканской программы. Этот проект направлен на создание условий для самореализации молодежи и поддерживает цели национального проекта «Молодежь и дети».

Министр по делам молодежи республики Ринат Садыков уточнил, что с 2019 года было отремонтировано 53 объекта на сумму 600 млн рублей.

— Подростковым клубам необходимо особое внимание, чтобы обеспечить комфортные условия для досуга и развитие интересов, — добавил он.

В 2025 году ремонт проходит в четырех клубах в разных муниципалитетах Татарстана с общим финансированием 100 млн рублей. В Казанском клубе на ул. Ютазинской работы близки к завершению — их выполнено 92%, и клуб будет специализироваться на спортивной деятельности.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В Азнакаевском районе успешно закончен капитальный ремонт клуба «Юность» с финансированием более 30 млн рублей. Здесь создано современное пространство с коворкингом, арт-мастерскими и клубом «Патриот».

Также завершился ремонт клуба на проспекте Раиса Беляева в Набережных Челнах, где было выделено 45,05 млн рублей. Клуб оформлен в современном стиле, яркими цветами.

В Елабуге завершаются последние работы в клубе «Спартак», который специализируется на тяжелой атлетике. Каждый день его посещают более 30 юных спортсменов, среди которых два кандидата в мастера спорта.

В 2026 году планируется обновить еще четыре подростковых клуба в Казани и других районах с бюджетом 100 млн рублей.

Напомним, что в рамках молодежной политики запланировано строительство 11 объектов, включая три молодежных центра (готовность 83%) и восемь детских оздоровительных лагерей (выполнение 51%).



Анастасия Фартыгина