В России предложили ограничить число учеников в школьном классе
Предлагается вернуть прежний норматив — 25 детей
В России предложили ограничить число учеников в школьном классе, вернув прежний норматив — 25 детей. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
— Из-за снижения рождаемости количество школьников уменьшается и, значит, качество образования должно повышаться. Я считаю, что нужно вернуться к тем стандартам, которые были до введения СанПиН — то есть максимум 25 детей в классе, — сказал Рыбальченко ТАСС.
С 2021 года в России для школ отменили норматив предельной наполняемости классов, привязав число учеников к метражу кабинета.
В новом 2025—2026 учебном году в школах Казани будет учиться 181 тыс. детей. В казанской гимназии №184 распределили 423 первоклассника по 12 классам.
