В России предложили ограничить число учеников в школьном классе

Предлагается вернуть прежний норматив — 25 детей

Фото: Александр Ильин

В России предложили ограничить число учеников в школьном классе, вернув прежний норматив — 25 детей. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

— Из-за снижения рождаемости количество школьников уменьшается и, значит, качество образования должно повышаться. Я считаю, что нужно вернуться к тем стандартам, которые были до введения СанПиН — то есть максимум 25 детей в классе, — сказал Рыбальченко ТАСС.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С 2021 года в России для школ отменили норматив предельной наполняемости классов, привязав число учеников к метражу кабинета.



В новом 2025—2026 учебном году в школах Казани будет учиться 181 тыс. детей. В казанской гимназии №184 распределили 423 первоклассника по 12 классам.

Зульфат Шафигуллин