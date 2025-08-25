Мечта Метшина о 200 тыс. школьников в Казани к 2025 году оказалась несбыточной

Общее число учащихся растет, а первоклассников — падает

Фото: Динар Фатыхов

«Конечно, к такому трудно привыкнуть «на слух». Есть города, где всего 400 первоклассников»

В новом 2025—2026 учебном году в казанских школах будет учиться 181 тыс. детей. Из них 17 тыс. — первоклассники, огласил начальник Управления образования города Ирек Ризванов на «деловом понедельнике». Данные не окончательные — итоговые цифры станут известны после завершения приемной кампании — 5 сентября.

Больше всего первоклашек — в гимназии №184, где по 12 классам распределили 423 ребенка. Столько же классов откроют для 405 детей в гимназии №174 и для 351 ученика в лицее №185. В лицеях №83, №182, №186 и гимназии №107 сформировали по 10 первых классов.

— 400 первоклассников в одной параллели в школе — это у нас не первый раз в одной школе. Конечно, к такому трудно привыкнуть «на слух». Есть города, где всего 400 первоклассников, правда, это не в республике. Нас, безусловно, радует беби-бум. В первый класс придут дети, которые станут активными вершителями судеб и Казани, и Татарстана, и России в 2050 году, — прокомментировал цифры мэр Казани Ильсур Метшин.

Он попросил Управление образования уделить внимание, помочь молодым учителям, которые только окончили вузы или колледжи: «Обязательно нужно обратить внимание, чтобы у каждого был свой наставник».

Метшин надеется на «золотую середину», которая «не раздавит детей уроками и домашними заданиями»

Другой важный вопрос — нагрузка школьников в этом году. Ее впервые ограничило Минпросвещения. С сентября объем максимально допустимой годовой нагрузки в 1-м классе — от 620 до 653 часов, во 2—4-х классах — от 782 до 884 часов, в 5-м классе — от 986 до 1 088 часов, в 6-м классе — от 1 020 до 1 122 часов, в 7-м классе — от 1 088 до 1 190 часов, в 8—9-х классах — от 1 122 до 1 224 часов.

— Это голос родителей и голос учителей. Вот сколько работаю — столько на каждой конференции педагогических работников этот вопрос звучал. Уйма всяких отчетов — и каждый новый министр образования страны всегда обещал, что мы с этим покончим. Наконец-то голос услышан, надеемся, поймают золотую середину, которая позволит и дать качественное образование, и в то же время не «раздавить» детей уроками и домашними заданиями, — заявил мэр Казани.

В конце Ильсур Метшин поручил главам районов, УВД и контролирующим органам проверить все школы на пожарную и антитеррористическую безопасность.

Казани так и не удалось приблизиться к 200 тысячам школьников, о которых мечтал Ильсур Метшин два года назад.

— В 2025 году мы ожидаем уже 200 тысяч школьников. Численность населения Казани растет, нас радуют молодые семьи. Поэтому без строительства школ, детских дошкольных учреждений сложно представить сегодняшний день, — говорил Ильсур Метшин на церемонии приема и передачи в эксплуатацию новых школ с участием министра просвещения России Сергея Кравцова.

Однако, как подсчитало «Реальное время» на основе данных, представленных на сайте мэрии Казани, число учащихся растет из года в год. Так, с 2015—2016 года школьников в столице Татарстана стало больше на 69,8 тыс.

Пик был достигнут в прошлом учебном году — 182 тыс. Полная динамика представлена ниже.

Реальное время / realnoevremya.ru

А вот число первоклассников снижается после пиковых значений в 2020—2024 годах. Последний раз менее 19 тыс. новоприбывших учеников было зарегистрировано в 2018—2019 учебном году — 16,5 тыс.

Реальное время / realnoevremya.ru

Дарья Пинегина