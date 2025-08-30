КАМАЗ за полгода понес убыток в 30,9 млрд рублей при снижении выручки на 21,9%

Причины такого снижения связаны с падением рынка грузовиков почти на 60% и действующей денежно-кредитной политикой Центробанка России

Фото: Максим Платонов

Автопроизводитель КАМАЗ объявил о чистом убытке в 30,9 млрд рублей за первое полугодие 2025 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Для сравнения, в аналогичный период 2024 года компания получила прибыль в 3,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба предприятия.

Консолидированная выручка КАМАЗа упала на 21,9% и составила 153,9 млрд рублей. Причины такого снижения связаны с падением рынка грузовиков почти на 60% и действующей денежно-кредитной политикой Центробанка России. В компании отметили, что выручка снизилась во всех сегментах, кроме финансовой аренды.

Несмотря на убытки, положительный денежный поток от операционной деятельности составил 50,3 млрд рублей, а чистый долг снизился до 141,8 млрд рублей. В КАМАЗе добавили, что при росте финансовых расходов они сохраняют достаточный уровень ликвидности для выполнения условий кредитных договоров.

Ранее чистый убыток компании составлял 20,8 млрд рублей.

Анастасия Фартыгина