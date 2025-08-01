КАМАЗ отчитался об убытках в первом полугодии 2025 года

Чистый убыток компании составил 20,8 млрд рублей

Фото: Михаил Захаров

Крупнейший российский производитель грузовых автомобилей КАМАЗ опубликовал отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первое полугодие 2025 года. Согласно отчету, чистый убыток компании составил 20,8 млрд рублей, что значительно отличается от чистой прибыли в 641,1 млн рублей, полученной годом ранее.

Выручка КАМАЗа за отчетный период также снизилась, продемонстрировав падение на 18,4% и составив 127,6 млрд рублей.

В отчете также отмечается снижение валовой прибыли в 3,8 раза — до 2,9 млрд рублей. Убыток от продаж вырос до 9,4 млрд рублей, что существенно превышает убыток в 697,2 млн рублей, зафиксированный в первом полугодии 2024 года.

КАМАЗ является крупнейшим производителем грузовых автомобилей в России. Среди крупнейших акционеров компании — госкорпорация «Ростех» и «Автоинвест».

С 1 августа КАМАЗ для некоторых подразделений ввел четырехдневную рабочую неделю из-за отсутствия перспектив роста на рынке грузовиков.

Рената Валеева