Минобороны России завершило создание системы единого воинского учета

21:11, 29.08.2025

Также приняты меры по ускорению работы программного изделия ресурсного обеспечения «Алушта»

Фото: Ринат Назметдинов

Министерство обороны России завершило создание государственной системы единого воинского учета. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Белоусов.

На заседании коллегии министерства Белоусов рассказал о создании единой цифровой среды Минобороны.

— Одно из достижений в этой сфере — завершение создания государственной системы единого воинского учета. Приняты меры по ускорению работы программного изделия ресурсного обеспечения «Алушта», — сказал он.

взято с сайта kremlin.ru

Также Белоусов сообщал, что в последнее время вырос темп продвижения российских войск. Если на начало года армия ежемесячно освобождала 300—400 квадратных км, то в настоящее время — 600—700.

Елизавета Пуншева

