Минобороны России завершило создание системы единого воинского учета
Также приняты меры по ускорению работы программного изделия ресурсного обеспечения «Алушта»
Министерство обороны России завершило создание государственной системы единого воинского учета. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Белоусов.
На заседании коллегии министерства Белоусов рассказал о создании единой цифровой среды Минобороны.
— Одно из достижений в этой сфере — завершение создания государственной системы единого воинского учета. Приняты меры по ускорению работы программного изделия ресурсного обеспечения «Алушта», — сказал он.
Также Белоусов сообщал, что в последнее время вырос темп продвижения российских войск. Если на начало года армия ежемесячно освобождала 300—400 квадратных км, то в настоящее время — 600—700.
