Российские войска ежемесячно освобождают 600—700 квадратных км территории

Андрей Белоусов провел заседание Коллегии Минобороны России

Главы Минобороны России Андрей Белоусов отчитался о текущих показателях ведомства. Основные тезисы выступления опубликованы в телеграм-канале министерства.

— Посмотрим, каких показателей достигаем к концу 2025 года. На этой основе спланируем нашу деятельность на следующий год. В декабре на заседании коллегии доложим результаты нашей работы Верховному Главнокомандующему, — отметил он.

Так, по его словам, вырос темп продвижения российских воск. Если на начало года армия ежемесячно освобождала 300—400 квадратных км, то в настоящее время — 600—700.

Кроме того, нанесен существенный урон военной и промышленной инфраструктуре Украины. В этом году осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам противника. В результате повреждена инфраструктура 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

— Значительно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил. Только в текущем году ВСУ потеряли более 340 тыс. военнослужащих и свыше 65 тыс. единиц различных вооружений, — добавил Белоусов.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Он подчеркнул, что удалось нарастить объемы поставок в войска тактических БПЛА. Необходимо завершить работу по созданию эффективной системы обеспечения войск беспилотниками, включая логистику и ремонт.

— Следующий ключевой момент — это повышение скорости передвижения тактических групп. В текущем году поставлено 22 725 единиц мотоциклов, квадроциклов и багги. До конца года предусмотрено передать в войска еще 12 186 единиц данной техники, — отметил министр.

Также необходимо повышать осведомленность в тактическом звене, продолжил спикер. В прошлом году началось создание системы «Свод». Осенью пройдет ее опытно-боевая апробация.

— Ключевым вопросом для обеспечения ведения наступательных действий остается комплектование войск. Работа на данном направлении идет успешно. В этом году мы увеличили план набора на военную службу по контракту. Показатели плана комплектования в целом выполняются, — подытожил Белоусов.

Елизавета Пуншева