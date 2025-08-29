В Казани ограничат движение из-за проведения кинофестиваля «Алтын минбар»
Они коснутся двух улиц в центре города
В Казани 5 и 9 сентября ограничат движение на нескольких улицах. Это связано с проведением кинофестиваля «Алтын минбар», сообщает пресс-служба мэрии города.
Так, с 00:00 до 22:00 5 и 9 сентября ограничения введут на следующих участках дороги:
- ул. Х. Такташа, на участке дороги от ул. Н. Назарбаева до ул. Т. Миннуллина (в обоих направлениях);
- ул. Н. Назарбаева, на участке от ул. Х. Такташа до ул. Ш. Марджани (правая полоса при движение от ул. Х. Такташа).
Напомним, также в Казани с 20:00 25 августа до 11:00 31 августа действуют ограничения на движение и парковку транспортных средств в связи с проведением фестиваля «Печэн базары». Это решение принято для обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения.
