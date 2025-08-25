В Казани введут ограничения на движение и парковку во время фестиваля «Печэн базары»
Ограничения будут действовать с 20:00 25 августа до 11:00 31 августа
В Казани с 20:00 25 августа до 11:00 31 августа будут действовать ограничения на движение и парковку транспортных средств в связи с проведением фестиваля «Печэн базары». Это решение принято для обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения, сообщили в пресс-службе ГАИ города.
Ограничения коснутся следующих участков:
- улица Шигабутдина Марджани (от улицы Татарстан до улицы Фатыха Карима);
- улица Каюма Насыри (от улицы Татарстан до улицы Фатыха Карима);
- улица Зайни Султана (от улицы Габдуллы Тукая до улицы Каюма Насыри).
Госавтоинспекция Казани призывает водителей быть внимательными и соблюдать указания дорожных знаков, сотрудников полиции и регулировщиков.
