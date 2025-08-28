Инвестиции в основной капитал Татарстана в первом полугодии составили 660 млрд рублей
Темп роста достиг 114%
В первом полугодии 2025 года инвестиции в основной капитал Татарстана достигли 660 млрд рублей. Темп роста составил более 114%, сообщает пресс-служба Минэкономики республики.
— Реализация инвестпроектов остается одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие. Оценка усилий регионов по созданию благоприятных условий ведения бизнеса осуществляется в рамках Национального рейтинга, где Татарстан занял 2-е место, сохранив свои позиции, — рассказал министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.
Он подчеркнул необходимость улучшения инвестиционного климата. Татарстан сохраняет лидерские позиции уже 10 лет благодаря политике руководства республики.
Рост инвестиций и предпринимательская активность подтверждают лидерство Татарстана. В 2024 году инвестиции составили более 521 млрд рублей с темпом роста в 124,3%. Основной рост был обеспечен за счет собственных средств предприятий, доля которых составила порядка 66%.
