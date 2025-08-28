Новости экономики

21:05 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Инвестиции в основной капитал Татарстана в первом полугодии составили 660 млрд рублей

19:53, 28.08.2025

Темп роста достиг 114%

Инвестиции в основной капитал Татарстана в первом полугодии составили 660 млрд рублей
Фото: Артем Дергунов

В первом полугодии 2025 года инвестиции в основной капитал Татарстана достигли 660 млрд рублей. Темп роста составил более 114%, сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

— Реализация инвестпроектов остается одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие. Оценка усилий регионов по созданию благоприятных условий ведения бизнеса осуществляется в рамках Национального рейтинга, где Татарстан занял 2-е место, сохранив свои позиции, — рассказал министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он подчеркнул необходимость улучшения инвестиционного климата. Татарстан сохраняет лидерские позиции уже 10 лет благодаря политике руководства республики.

Рост инвестиций и предпринимательская активность подтверждают лидерство Татарстана. В 2024 году инвестиции составили более 521 млрд рублей с темпом роста в 124,3%. Основной рост был обеспечен за счет собственных средств предприятий, доля которых составила порядка 66%.

Елизавета Пуншева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть645.5
  • Нижнекамскнефтехим89.45
  • Казаньоргсинтез76.3
  • КАМАЗ93.5
  • Нижнекамскшина44.25
  • Таттелеком0.65