В Татарстане семьям участников СВО дадут приоритетное право на выбор жилья
Запуск новой программы анонсировал Рустам Минниханов
В Татарстане семьям участников СВО дадут приоритетное право на выбор жилья по программе социальной ипотеки. О запуске новой программы по поддержке семей военнослужащих — участников СВО сообщил Рустам Минниханов.
В эти минуты он находится в парке «Салават купере».
