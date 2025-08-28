Новости общества

В Татарстане семьям участников СВО дадут приоритетное право на выбор жилья

17:01, 28.08.2025

Запуск новой программы анонсировал Рустам Минниханов

Фото: Максим Платонов

В Татарстане семьям участников СВО дадут приоритетное право на выбор жилья по программе социальной ипотеки. О запуске новой программы по поддержке семей военнослужащих — участников СВО сообщил Рустам Минниханов.

В эти минуты он находится в парке «Салават купере».

Луиза Игнатьева

