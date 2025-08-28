«Считаю себя невиновным»: экс-замглавы Ростехнадзора Приволжья заявил об ангажированности дела

В прениях казанского суда Александр Игонов вину отрицал

На финишную прямую сегодня вышел процесс по делу об афере и должностных преступлениях с навязыванием услуг подрядчика промышленным гигантам Татарстана. Вахитовский суд Казани предоставил слово в прениях стороне защиты, и первым выступил бывший замруководителя Приволжского управления Ростехнадзора Александр Игонов, заявивший о невиновности, передает из зала суда журналист «Реального времени».

В начале своей речи арестованный экс-чиновник и сотрудник ФСБ напомнил — предварительное и судебное следствие растянулось на три года.

— С самого начала дело носило исключительно ангажированный, заказной характер. В процессе выяснилось — человек, подававший заявление (речь о представителе группы «Энергострой» Живаевой), не имел на это никаких полномочий. Нас даже не опрашивали. 18-го заявление подано, 20-го уже возбуждено дело, — отметил подсудимый скорость работы сотрудника ГСУ МВД Татарстана.

— Я вину не признаю. Считаю, в моих действиях не содержится события преступления, — продолжил Александр Игонов. — Я исключительно выполнял свои обязанности, не выходя за их рамки. Не способствовал никаким мошенническим действиям... Исследованные доказательства мои слова подтверждают. Считаю себя не виновным, прошу вынести законное решение.

В данный момент в суде выступает в защиту Игонова адвокат Роберт Сагдеев. В начале своей речи он подчеркнул — незаконность возбуждения дела подтвердилась в суде допросами вышеназванной Жеваевой и иных представителей «Энергостроя». Доверенность, выданная первой, не предусматривала участие в уголовном судопроизводстве. Более того, роль Живаевой, по ее показаниям, заключалась лишь в том, что она распечатала полученное по электронке заявление о предполагаемом преступлении, подписалась под ним и подала силовикам. От кого пришло письмо — объяснить суду не смогла, но отметила — достоверность указанных в нем данных не проверяла. Иные представители «Энергостроя» также не смогли назвать инициатора обращения в полицию.

Защитник высказал предположение, что таким образом подрядчик мог пытаться укрыть собственное хищение бюджетных средств по контракту.

Напомним, на прошлом заседании прокурор запросил для Игонова 8,5 года колонии общего режима и по 7,5 года колонии для двух его предполагаемых подельников — бывшего врио замдиректора Казанского вертолетного завода Ильдара Мустафина и директора компании «Винстрой» Валерия Никитенко. Последние вину в суде также отрицали.

Всего в их деле — семь эпизодов предполагаемых преступлений:

мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 5,25 млн рублей с навязыванием подрядчику «Татэнерго», московскому ООО «Группа «Энергострой», заведомо невыгодного контракта с подконтрольной обвиняемым фирмой «Спектрстрой» на услуги строительного аудита на Казанской ТЭЦ-1 по завышенной стоимости с января 2020 года по август 2021 года. По версии силовиков, заказчик пошел на эту сделку с целью «дальнейшего беспрепятственного получения заключений о соответствии». Напомним, речь идет об опасном производстве, подконтрольном Ростехнадзору;

по этой истории в действиях Игонова, как крупного чиновника, силовики усмотрели еще и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 28 УК РФ);

второй эпизод превышения связан с другим навязанным, по версии МВД, договором на 29 млн рублей — по технологическому сопровождению все тем же «Спектрстроем» строительных работ на крупном промышленном объекте Закамья с марта 2021-го по июль 2022 года. Как мошенничество данные действия не квалифицировали лишь ввиду отсутствия заявления о хищении со стороны заказчика работ;

также Игонову вместе с двумя другими фигурантами вменяют незаконное образование юрлица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) — того самого «Спектрстроя», который числился за номинальным директором, бывшем на деле лишь прорабом;

отдельно Мустафина и Никитенко обвиняют в незаконном создании другой подконтрольной фирмы — ООО «Стройгрупп Инжиниринг», через которую, по версии следствия, «отмывались» похищенные средства — по договорам закупки техники и займов. Эта легализация предполагаемых преступных доходов (п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) образует еще один эпизод дела;

персонально директору «Винстроя», арестованному значительно позже Игонова с Мустафиным, вменяется еще и эпизод с подкупом свидетеля (ч. 1 ст. 309 УК РФ). По версии МВД, в период с апреля по декабрь 2022-го Валерий Никитенко убедил свидетеля Камалова дать ложные показания, что тот является директором и учредителем «Спектрстроя» и самостоятельно принимал все значимые решения в отношении этой фирмы. Способом убеждения стали не только слова, но и денежные переводы на лицевые счета свидетеля-директора на общую сумму 100 тысяч рублей. Впрочем, уже в ходе предварительного следствия тот свидетель показания поменял, а Никитенко был задержан и взят под стражу.

В ходе следствия «Группа «Энергострой» заявила иск к обвиняемым на 5 млн 250 тысяч рублей. А эксперты обнаружили подделку — за указанного в документах гендиректора «Спектрстроя» Камалова расписалось неизвестное лицо. Липой оказалась и его подпись в представленном отчете. Причем это не единичный факт. Как уверяют источники «Реального времени», по делу были изъяты десятки договоров об услугах «Спектрстроя» компаниям в Татарстане, Марий Эл и Чувашии, подконтрольным Приволжскому управлению Ростехнадзора. И везде подпись Камалова не соответствует оригиналу.

Речь в этих сфабрикованных документах идет о надзоре за проектом переустройства магистральных газопроводов на строительстве М-12, об экспертизе при переносе воздушной линии электричества при возведении Вознесенского тракта в Казани, о работах на промышленной площадке АО «Аммоний» и других химических заводах-гигантах.

Силовики уверены — Камалов был всего лишь номинальным директором подконтрольной Игонову, Мустафину и Никитенко компании. Сотрудники признавались — видели его два-три раза, документы на подпись просто оставляли на столе, а кто их подписывал — не знают. По данным источников «Реального времени», во время своего номинального директорства Камалов трудился водителем грузовика на строительстве трассы в Марий Эл, зарплату получал совсем не директорскую, машину и квартиру позволить себе не мог — жил с родителями.

В декабре другой райсуд Казани признал обоснованным иск прокуратуры Татарстана к Игонову об обращении в доход государства имущества арестованного экс-чиновника и отставника ФСБ — недостроенного дома и участков в поселке Никольский Верхнеуслонского района РТ. В данный момент это решение оспаривается.

