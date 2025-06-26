В Казани прокурор запросил 8 лет для бывшего замглавы Ростехнадзора Поволжья

Вину Александр Игонов не признает, как и другие фигуранты дела

Фото: Дарья Пинегина

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани стартовали прения по уголовному делу бывшего заместителя руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Александра Игонова, обвиняемого в мошенничестве и превышениях полномочий. Прокурор просит отправить его в колонию на 8 лет, передает с заседания журналист «Реального времени».

Реальные сроки гособвинитель предложил и для двух других фигурантов дела — врио замдиректора Казанского вертолетного завода Ильдара Мустафина и директора фирмы «Винстрой» Валерия Никитенко.

Все трое находятся под стражей, вину не признают.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Всего в их деле — семь эпизодов предполагаемых преступлений:

мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 5,25 млн рублей с навязыванием подрядчику «Татэнерго», московскому ООО «Группа «Энергострой», заведомо невыгодного контракта с подконтрольной обвиняемым фирмой «Спектрстрой» на услуги строительного аудита на Казанской ТЭЦ-1 по завышенной стоимости с января 2020 года по август 2021 года. По версии силовиков, заказчик пошел на эту сделку с целью «дальнейшего беспрепятственного получения заключений о соответствии». Напомним, речь идет об опасном производстве, подконтрольном Ростехнадзору;

по этой истории в действиях Игонова, как крупного чиновника, силовики усмотрели еще и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ);

второй эпизод превышения связан с другим навязанным, по версии МВД, договором на 29 млн рублей — по технологическому сопровождению все тем же «Спектрстроем» строительных работ на крупном промышленном объекте Закамья с марта 2021-го по июль 2022 года. Как мошенничество данные действия не квалифицировали лишь ввиду отсутствия заявления о хищении со стороны заказчика работ;

также Игонову вместе с двумя другими фигурантами вменяют незаконное образование юрлица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) — того самого «Спектрстроя», который числился за номинальным директором, бывшем на деле лишь прорабом;

отдельно Мустафина и Никитенко обвиняют в незаконном создании другой подконтрольной фирмы — ООО «Стройгрупп Инжиниринг», через которую, по версии следствия, «отмывались» похищенные средства — по договорам закупки техники и займов. Эта легализация предполагаемых преступных доходов (п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) образует еще один эпизод дела;

персонально директору «Винстроя», арестованному значительно позже Игонова с Мустафиным, вменяется еще и эпизод с подкупом свидетеля (ч. 1 ст. 309 УК РФ). По версии МВД, в период с апреля по декабрь 2022-го Валерий Никитенко убедил свидетеля Камалова дать ложные показания, что тот является директором и учредителем «Спектрстроя» и самостоятельно принимал все значимые решения в отношении этой фирмы. Способом убеждения стали не только слова, но и денежные переводы на лицевые счета свидетеля-директора на общую сумму 100 тысяч рублей. Впрочем, уже в ходе предварительного следствия тот свидетель показания поменял, а Никитенко был задержан и взят под стражу.

В ходе следствия «Группа «Энергострой» заявила иск к обвиняемым на 5 млн 250 тысяч рублей. А эксперты обнаружили подделку — за указанного в документах гендиректора «Спектрстроя» Камалова расписалось неизвестное лицо. Липой оказалась и его подпись в представленном отчете. Причем это не единичный факт. Как уверяют источники «Реального времени», по делу были изъяты десятки договоров об услугах «Спектрстроя» компаниям в Татарстане, Марий Эл и Чувашии, подконтрольным Приволжскому управлению Ростехнадзора. И везде подпись Камалова не соответствует оригиналу.

Речь в этих сфабрикованных документах идет о надзоре за проектом переустройства магистральных газопроводов на строительстве М-12, об экспертизе при переносе воздушной линии электричества при возведении Вознесенского тракта в Казани, о работах на промышленной площадке АО «Аммоний» и других химических заводах-гигантах.

Силовики уверены — Камалов был всего лишь номинальным директором подконтрольной Игонову, Мустафину и Никитенко компании. Сотрудники признавались — видели его два-три раза, документы на подпись просто оставляли на столе, а кто их подписывал — не знают. По данным источников «Реального времени», во время своего номинального директорства Камалов трудился водителем грузовика на строительстве трассы в Марий Эл, зарплату получал совсем не директорскую, машину и квартиру позволить себе не мог — жил с родителями.

В декабре другой райсуд Казани признал обоснованным иск прокуратуры Татарстана к Игонову об обращении в доход государства имущества арестованного экс-чиновника и отставника ФСБ — недостроенного дома и участков в поселке Никольский Верхнеуслонского района РТ. В силу это решение пока не вступило.