На М-12 появилась музыкальная разметка для повышения внимания водителей

Теперь проехать под «Калинку-Малинку» можно на 144-м км трассы

Фото: Динар Фатыхов

Музыкальная разметка, призванная повысить внимательность водителей и снизить количество ДТП, появилась на скоростной трассе М-12 «Восток». Об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер правительства Марат Хуснуллин.

Первый такой участок в России был открыт в прошлом году на трассе М-11 «Нева». Теперь проехать под «Калинку-Малинку» можно и на 144-м км трассы М-12 во Владимирской области, по направлению из Москвы в Казань.

Как отметил Хуснуллин, главная цель «музыкальной дороги» — не развлечение, а повышение бдительности водителей, чтобы те не засыпали за рулем.

«Автодор» также планирует нанести музыкальную разметку на 259-м км во Владимирской области по направлению в Москву и на 412-м км в Нижегородской области в сторону Казани.

— Прошу всех водителей соблюдать ПДД и скоростной режим! И приятного путешествия, — написал вице-премьер.

Рената Валеева