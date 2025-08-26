В Казани открылась выставка беспилотников «Дрон Экспо — 2025»

В выставочном центре «Казань Экспо» начала работу Международная выставка беспилотных авиационных систем «Дрон Экспо — 2025». На мероприятии представлены современные БПЛА, разработанные для различных отраслей экономики. Посетители могут ознакомиться с образцами дронов промышленного назначения, а также моделями для использования в агропромышленном комплексе и природоохранной деятельности. Выставка демонстрирует широкие возможности применения беспилотных технологий в современных экономических условиях.
