Немецкий журнал Compact выпустил серебряную монету в честь Путина

09:18, 28.08.2025

Сувенир выполнен из серебра и украшен портретом Путина с подписью «патриот Владимир Путин» (Patriot Wladimir Putin)

Фото: Реальное время

Немецкий политический журнал Compact анонсировал выпуск монеты, посвященной президенту России Владимиру Путину.

Сувенир выполнен из серебра и украшен портретом Путина с подписью «патриот Владимир Путин» (Patriot Wladimir Putin).

  • В описании монеты отмечается, что она символизирует «стойкость, мужество и победу над западным мейнстримом». Монета поступит в продажу в конце сентября.
Анастасия Фартыгина

