Немецкий журнал Compact выпустил серебряную монету в честь Путина
Сувенир выполнен из серебра и украшен портретом Путина с подписью «патриот Владимир Путин» (Patriot Wladimir Putin)
Немецкий политический журнал Compact анонсировал выпуск монеты, посвященной президенту России Владимиру Путину.
Сувенир выполнен из серебра и украшен портретом Путина с подписью «патриот Владимир Путин» (Patriot Wladimir Putin).
- В описании монеты отмечается, что она символизирует «стойкость, мужество и победу над западным мейнстримом». Монета поступит в продажу в конце сентября.
