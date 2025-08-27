В России продлили упрощенный порядок подтверждения качества продукции
Программа будет работать до 1 сентября 2026 года
Правительство России продлило до 1 сентября 2026 года упрощенный порядок подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой в России продукции. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
Речь идет о запчастях для обслуживания или ремонта техники и оборудования, а также о комплектующих, компонентах, сырье или материалах для производства товаров в России. Раньше для ввоза этих товаров нужно было проходить длительную сертификацию.
Это решение поможет российскому бизнесу работать в условиях санкций. Предприниматели смогут ввозить продукцию без технических барьеров и насыщать рынок товарами.
В марте 2022 года правительство ввело упрощенный порядок сертификации товаров. Декларации о соответствии можно подавать без длительных лабораторных исследований. Но производители и экспортеры должны в течение шести месяцев подтвердить соответствие товаров требованиям технических регламентов ЕАЭС или российского законодательства.
