Волынец предложила выплачивать всем родителям школьников по 20 тысяч рублей

Она подчеркнула, что многие родители вынуждены прибегать к кредитам для приобретения школьной формы

Фото: Максим Платонов

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила с инициативой о введении ежегодной выплаты всем родителям школьников перед началом учебного года, независимо от уровня дохода семьи. По мнению омбудсмена, пособие в размере не менее 20 тысяч рублей поможет облегчить финансовую нагрузку на семьи в период школьных сборов, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Волынец подчеркнула, что многие родители вынуждены прибегать к кредитам для приобретения школьной формы, учебников и канцтоваров, что создает дополнительное финансовое бремя и стресс, особенно для многодетных семей. Высокие процентные ставки по кредитам, по мнению омбудсмена, делают эти расходы непомерными для многих.

Предложение о выплатах ко Дню знаний, как считает Волынец, станет существенной поддержкой для всех семей, вне зависимости от их материального положения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В преддверии 1 сентября на рынке также наблюдается традиционный рост спроса на цветы. Как отмечают продавцы, розы остаются наиболее популярными, а покупатели предпочитают букеты из 5 до 15 цветков. Помимо этого, повышенным спросом пользуются горшочные растения, такие как орхидеи и хризантемы.

Минпросвещения России определило сроки 2025/2026 учебного года. Он начнется 1 сентября, а завершится 26 мая.

Рената Валеева