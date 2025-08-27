В День республики в Казани пройдет акция «Вступай в Армию Победы!»

Мероприятие начнется в 15:0

Фото: Динар Фатыхов

В День республики и города, 30 августа, в Казани пройдет патриотическая акция «Вступай в Армию Победы!». Мероприятие начнется в 15:00 и продлится до 19:00 часов.

У Центра семьи «Казан» развернутся палатки армии России, Африканского Корпуса и Казанского высшего танкового командного училища. Здесь пройдет выставка стрелкового оружия, где будет представлено около 100 единиц. Кроме того, состоятся показательные выступления по тактическому армейскому бою.

Специалисты пункта по отбору на военную службу расскажут о контрактной службе, а волонтеры проведут мастер-классы по плетению браслетов выживания и маскировочных сетей.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

На площадке патриотической акции «Вступай в Армию Победы!» будет работать полевая кухня, где все желающие смогут бесплатно угоститься фронтовой кашей.

Праздник посетят Герои России: Умарпаша Ханалиев, Олег Лобунец, Алексей Чагин и Владимир Захаров.

Программа мероприятия:

15:00 — 19:00 выставка стрелкового оружия и начало работы полевой кухни;

15:00 — 19:00 сборка, разборка автомата и стрельба в тире;

15:30 — 18:30 мастер-классы по плетению браслетов выживания и маскировочных сетей;

16:00 — 19:00 работа фотобудки;

16:15 — 16:30, 17:30 — 17:45 показательные выступления от Центра специальной подготовки имени В.Г. Агапова по тактическому армейскому бою.

В 19:00 у «Чаши» начнется большой концерт — на сцене выступят Татьяна Буланова и «Хор Турецкого».