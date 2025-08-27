Рустам Минниханов наградил Михаила Юрина медалью «100 лет образования ТАССР»
Встреча прошла в Доме правительства Татарстана
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем министра промышленности и торговли России Михаилом Юриным в Доме правительства республики, сообщает пресс-служба главы региона.
Обсуждалось развитие промышленности в республике, поддержка отрасли и реализация инвестиций в Татарстане.
Рустам Минниханов наградил Михаила Юрина медалью «100 лет образования ТАССР» за сотрудничество и вклад в социально-экономический потенциал региона.
