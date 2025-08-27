Во Владикавказе предотвратили попытку теракта
Злоумышленник планировал поджечь самолет
В Международном аэропорту Владикавказа предотвратили попытку поджога самолета. Возбуждено дело о теракте, сообщили в УФСБ России по Северной Осетии.
25-летний гражданин РФ планировал поджечь воздушное судно. Он посещал украинские радикальные телеграм-каналы, купил пиротехническое изделие и пытался вовлечь сотрудника авиационной безопасности в диверсию.
Задержанного обвиняют по статьям о подготовке к преступлению, теракте и содействии террористической деятельности. Он находится под стражей, следствие продолжается.
