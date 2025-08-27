КОС и НКНХ в первом полугодии увеличили выручку по МСФО на 12%

Совокупно предприятия СИБУРа в Татарстане выручили 193,3 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

По итогам первого полугодия 2025 года совокупная выручка «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» (входят в СИБУР) по МСФО выросла на 12,1%, до 193,3 млрд рублей. Это следует из отчетности предприятий.

Выручка НКНХ за январь — июнь увеличилась на 13,2% — до 136,7 млрд рублей, КОС — на 9,6%, до 56,6 млрд рублей.

Ранее СИБУР получил положительное заключение Главгосэкспертизы России и разрешение от федерального Минстроя на строительство новой ветки этиленопровода в Татарстане. Строительные работы уже начались. Новая ветка этиленопровода позволит увеличить поставку этилена с ПАО «Нижнекамскнефтехим» на ПАО «Казаньоргсинтез». Запуск намечен на конец 2026 года. Срок эксплуатации составляет 30 лет. Инвестиции в проект составили 35 млрд рублей.