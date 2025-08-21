В Татарстане начали строить этиленопровод за 35 млрд рублей

Он соединит «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез»

СИБУР получил положительное заключение Главгосэкспертизы России и разрешение от федерального Минстроя на строительство новой ветки этиленопровода в Татарстане. Как сообщили в пресс-службе холдинга, строительные работы уже начались.

Новая ветка этиленопровода позволит увеличить поставку этилена с ПАО «Нижнекамскнефтехим» на ПАО «Казаньоргсинтез». Запуск намечен на конец 2026 года. Срок эксплуатации составляет 30 лет. Инвестиции в проект составили 35 млрд рублей.

Напомним, этиленопровод из Нижнекамска в Казань позволит увеличить прокачку этилена примерно в 2,5 раза — с 200 тыс. до 500 тыс. тонн в год.

Денис Петров