Дело казанского ЖК «Триумф-НК» с ущербом 1,1 млрд рублей направили в суд

Люди платили вступительные и членские взносы, надеясь на возможность приобрести жилье, но средства были похищены

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане завершено расследование дела против троих местных жителей, обвиняемых в мошенничестве на сумму свыше 1,1 млрд рублей. В суд направлено уголовное дело в отношении председателя правления жилищного кооператива «Триумф-НК», его заместителя и главного бухгалтера. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно результатам следствия, с 2004 по 2020 год обвиняемые под предлогом заключения договоров займа и получения процентов, а также вступления в кооператив обманули 1 985 граждан. Люди платили вступительные и членские взносы, надеясь приобрести жилье, но средства были похищены.

Следственные действия включали допросы более двух тысяч человек, среди которых были потерпевшие и бывшие сотрудники кооператива. В ходе расследования проведены комплексные экспертизы, а объем дела составил более 300 томов.

Для обеспечения возможного исполнения приговора наложены аресты на имущество кооператива и недвижимость обвиняемых. Следствие собрало достаточные доказательства, и дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Анастасия Фартыгина