Роспотребнадзор рассказал, сколько случаев заражения новым штаммом коронавируса выявлено в Татарстане

При этом общий уровень заболеваемости ОРВИ в регионе снижается

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

За прошедшую неделю в Татарстане зарегистрировано 194 новых случая заражения коронавирусом, что на 12% меньше показателей предыдущей недели и на 9% ниже аналогичного периода прошлого года. Эту информацию озвучила замруководителя республиканского Роспотребнадзора Людмила Авдонина.

По словам Авдониной, основным циркулирующим штаммом остается «омикрон», однако выявляется и новый штамм — «стратус», заболеваемость которым крайне незначительна — в Татарстане зафиксировано не более трех случаев.

Новый штамм коронавируса характеризуется низкой способностью к распространению и отсутствием значительных особенностей течения болезни. Большинство зарегистрированных случаев протекают в форме обычной ОРВИ, причем доля таких пациентов достигает 96%.

По словам замруководителя Роспотребнадзора по Татарстану, специфического лечения, направленного против конкретного штамма, не существует. Медики рекомендуют соблюдать стандартные меры.



Наталья Жирнова