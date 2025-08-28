Четверть жителей Татарстана назвали китайский язык ключевым для карьеры

Лидирующие позиции по спросу на китайский язык занимают экономика и финансы, медиасфера, розничная торговля, IT и маркетинг

Фото: Реальное время

Исследование языковых предпочтений в Татарстане выявило: китайский язык занимает лидирующую позицию среди жителей республики как наиболее перспективный для карьерного роста. Согласно результатам опроса онлайн-кампуса ВШЭ, четверть респондентов отдали свои голоса именно за китайский язык.

Английский язык, традиционно считающийся международным языком делового общения, расположился на втором месте, уступив 1% голосов. Замыкает тройку лидеров немецкий язык — 17%, тогда как французский значительно отстает — 13%. Профессиональное развитие неразрывно связано с владением иностранными языками — так считают более половины участников исследования.

Как отметила Юлия Ремезова, директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ, спрос на изучение китайского языка растет пропорционально развитию сотрудничества с Китаем. Теперь язык перестает восприниматься как отдельная дисциплина, он интегрируется в профессиональные компетенции конкретных специальностей.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Аналитические выводы подтверждают: наибольший спрос на китайский наблюдается в областях экономики и финансов (14%), медиасферы (14%), розничной торговли (13%), IT-индустрии (11%) и маркетинга (10%). В исследовании отмечается, что успех изучения китайского определяется не только владением самим языком, но и пониманием истории, традиций и культурного контекста китайской цивилизации, что составляет 27% мнений опрошенных.

— Курс Китая на инновации и международную открытость притягивает все больше специалистов разных областей, которые осознают необходимость высокого уровня владения китайским языком для эффективной коммуникации с носителями. Однако успешное владение китайским требует не только постоянного совершенствования в самом языке, но и глубокого понимания культурных кодов, которые формируют мышление и поведение, — сказала Юлия Ремезова.

Для успешного освоения китайского языка большинство пользователей прибегают к просмотру фильмов и роликов на китайском (25%), обучению по специализированным программам (19%), ведению записей и чтению китайских источников (также около 19%). Несмотря на сложности, многие респонденты подтвердили эффективность своего выбора: 31% заявили, что использование китайского помогло повысить свою квалификацию, увеличить доход и расширить кругозор.

Напомним, что в Казани стартовал Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025, который собрал около 5 тыс. посетителей, в том числе — делегацию из Китая. Подробнее о форуме — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова