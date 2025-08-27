Новости общества

В Казани из-за ливня отключились три «умных» светофора

10:46, 27.08.2025

В настоящее время ремонтные работы ведутся на: улице Габишева; перекрестке улиц Чуйкова — Лаврентьева; перекрестке улиц Профсоюзной — Университетской

Фото: Динар Фатыхов

В Казани восстановлена работа светофора на перекрестке улицы Миннуллина, сообщает мэрия. Аварийная бригада АСУДД работает в режиме повышенной готовности, оперативно реагируя на сообщения о неисправностях.

В настоящее время ремонтные работы ведутся на светофорах:

  • улица Габишева;
  • перекресток улиц Чуйкова — Лаврентьева;
  • перекресток улиц Профсоюзной — Университетской.

Водителей просят быть предельно внимательными на указанных участках дорог.

Анастасия Фартыгина

