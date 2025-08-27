В Казани из-за ливня отключились три «умных» светофора
В настоящее время ремонтные работы ведутся на: улице Габишева; перекрестке улиц Чуйкова — Лаврентьева; перекрестке улиц Профсоюзной — Университетской
В Казани восстановлена работа светофора на перекрестке улицы Миннуллина, сообщает мэрия. Аварийная бригада АСУДД работает в режиме повышенной готовности, оперативно реагируя на сообщения о неисправностях.
В настоящее время ремонтные работы ведутся на светофорах:
- улица Габишева;
- перекресток улиц Чуйкова — Лаврентьева;
- перекресток улиц Профсоюзной — Университетской.
Водителей просят быть предельно внимательными на указанных участках дорог.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».