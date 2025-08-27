Госжилинспекция Татарстана назвала районы-аутсайдеры по подготовке к запуску тепла

В Буинском районе ни один из 112 многоквартирных домов не готов к отопительному сезону

Фото: Динар Фатыхов

Госжилинспекция Татарстана представила результаты мониторинга подготовки многоквартирных домов к запуску отопления. На данный момент в республике паспорта готовности получили 8873 дома.

Среди районов с индивидуальным отоплением 100% готовности достигли Актанышский, Кайбицкий, Муслюмовский, Нижнекамский и Спасский районы. Однако в Буинском районе ни один из 112 многоквартирных домов не готов к отопительному сезону.

Что касается центрального отопления, 100%-ная готовность отмечена в Атнинском, Кукморском и Рыбно-Слободском районах. В то же время аутсайдерами стали Арский (1 дом), Альметьевский (из 836 домов готовы только 27), Буинский (из 77 домов — 2), Высокогорский (из 23 — 2), Зеленодольский (из 711 — 14), Лаишевский (из 38 — 12) и Лениногорский (из 354 — 45) районы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Казани паспорта готовности получили 2970 многоквартирных домов, что составляет чуть более половины жилого фонда города. Лидерами по готовности стали Ново-Савиновский (75,54%) и Советский (75,27%) районы, тогда как в Московском районе из 646 домов с центральным отоплением готовы лишь 13.

У жилищников осталось еще три недели для завершения подготовки к отопительному сезону.

Напомним, что готовность объектов культуры составляет 92% (1 726 объектов), социальной защиты — 88% (144 объекта), спорта — 86% (247 объектов) и молодежи — 81% (105 объектов).



Анастасия Фартыгина