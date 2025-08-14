В Татарстане проверили готовность к отопительному сезону: котельные готовы на 85%

На сегодняшний день к работе готовы 2,6 тыс. котельных, что составляет 85% от запланированного

Фото: Максим Платонов

Вопросы подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы и теплоснабжения к предстоящему отопительному периоду обсудили сегодня на рабочем совещании в Минстрое РТ. Заседание штаба провел замминистра Мазит Салихов, сообщили в пресс-службе.

Согласно данным, внесенным муниципалитетами в систему «Мониторинг жилищного фонда», на сегодняшний день к работе готовы 2,6 тыс. котельных, что составляет 85% от запланированного.

По объектам образования подготовлен 2,9 тыс. объект (91% от плана), здравоохранения — 1,8 тыс. объекта (94%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Готовность объектов культуры составляет 92% (1 726 объектов), социальной защиты — 88% (144 объекта), спорта — 86% (247 объектов) и молодежи — 81% (105 объектов).

Паспорта готовности получили 6,6 тыс. многоквартирных домов, что составляет 36% от запланированного количества.

Напомним, что в России с 1 марта 2026 года изменится срок предоставления квитанций за ЖКУ. Дата их формирования и рассылки будет перенесена с 1-го на 5-е число каждого месяца.

Рената Валеева