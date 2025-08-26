Новости общества

Рособрнадзор объявил предостережение 16 вузам

19:05, 26.08.2025

Среди них два университета из Нижнего Новгорода

Фото: Динар Фатыхов

Рособрнадзор предупредил 16 вузов о необходимости соблюдать обязательные требования. Среди них два вуза из Нижнего Новгорода, сообщает ИА «Время Н».

Так, предостережения объявили Волжскому государственному университету водного транспорта и Национальному исследовательскому Нижегородскому государственному университету им. Н.И. Лобачевского.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Ведомство предложило принять меры для соблюдения требований в рамках государственного контроля в сфере образования.

Сведения о предупреждениях доступны в Едином реестре контрольных мероприятий.

Елизавета Пуншева

