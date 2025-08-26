Рособрнадзор объявил предостережение 16 вузам
Среди них два университета из Нижнего Новгорода
Рособрнадзор предупредил 16 вузов о необходимости соблюдать обязательные требования. Среди них два вуза из Нижнего Новгорода, сообщает ИА «Время Н».
Так, предостережения объявили Волжскому государственному университету водного транспорта и Национальному исследовательскому Нижегородскому государственному университету им. Н.И. Лобачевского.
Ведомство предложило принять меры для соблюдения требований в рамках государственного контроля в сфере образования.
Сведения о предупреждениях доступны в Едином реестре контрольных мероприятий.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».