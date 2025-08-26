Эксперт рассказал, чем грозит ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Парфенов считает, что талантливой молодежи иностранцы не мешают

Фото: Динар Фатыхов

Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» и тренер Дмитрий Парфенов усомнился в эффективности ужесточения лимита на легионеров. Эксперт считает, что такое решение искусственно повысит зарплаты российским футболистам.

— Мы говорим, что надо доверять своим. Но ведь свои должны показать, что им можно доверять. Тренеры же себе не враги, что ставят иностранцев. Искусственное повышение зарплат российских футболистов? Да, это может быть. И управление ими после такого станет проблемой. Примеры этого уже были. Сейчас в первой лиге мучаются с «лимитчиками» — их там немного, а должно быть в команде минимум два-три. Этим ребятам приходится поднимать зарплаты ровно из-за того, что у них «паспорт лимитчика», и хочешь не хочешь, а они будут играть, — сказал Парфенов «Спорт-Экспрессу».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Министерстве спорта России намерены повлиять на ужесточение лимита на легионеров в российском футболе. На сегодняшний день в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) на поле одновременно могут находиться восемь иностранцев и 13 в общей заявке. При этом футболисты из стран ЕАЭС не входят в это ограничение.

В ведомстве хотят сократить число легионеров, одновременно находящихся на поле, до пяти и до десяти в заявочном листе.

Зульфат Шафигуллин