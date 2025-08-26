Новости общества

16:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минтруд объяснил, как взять выходной 1 сентября для празднования Дня знаний

13:19, 26.08.2025

Также в Госдуме разрабатывается законопроект о введении 1 сентября как оплачиваемого выходного дня для родителей школьников

Минтруд объяснил, как взять выходной 1 сентября для празднования Дня знаний
Фото: Максим Платонов

В этом году День знаний, 1 сентября, выпадает на понедельник, и родители школьников могут воспользоваться двумя способами, чтобы провести этот день с детьми. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда в своем официальном телеграм-канале.

  • Первый способ — согласовать с работодателем изменение графика отпусков. Даже если 1 сентября не указан как выходной, работник может попросить его предоставить.
  • Второй вариант — оформить отпуск без сохранения зарплаты. Это возможно по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам, но для этого потребуется письменное заявление и согласие работодателя. Важно отметить, что некоторым категориям сотрудников, таким как люди с инвалидностью и супруги военнослужащих, не могут отказать в отпуске за свой счет.

Также в Госдуме разрабатывается законопроект о введении 1 сентября как оплачиваемого выходного дня для родителей школьников.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоОбразование

Новости партнеров

Читайте также