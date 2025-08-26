Минкульт России запретит фильмы, пропагандирующие чайлдфри
Теперь пропаганда отказа от рождения детей будет рассматриваться так же серьезно, как и темы, связанные с порнографией, насилием и жестокостью
Минкульт России с 1 сентября 2025 года начнет отказывать в выдаче прокатных удостоверений фильмам, которые пропагандируют отказ от деторождения. Об этом говорится в приказе ведомства.
Теперь пропаганда отказа от рождения детей будет рассматриваться так же серьезно, как и темы, связанные с порнографией, насилием и жестокостью. Ранее прокатные удостоверения не выдавались только в случаях, когда фильмы содержали материалы, нарушающие законы о терроризме, наркотиках или пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
Новое правило будет действовать до 1 сентября 2030 года. Минкульт подчеркивает, что это решение направлено на защиту традиционных ценностей и поддержку семьи.
Напомним, что Татарстан ввел запрет на пропаганду чайлдфри и усыновление для тех, кто сменил пол.
