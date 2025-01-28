Татарстан ввел запрет на пропаганду чайлдфри и усыновление для тех, кто сменил пол

Фото: Мария Зверева

В Татарстане запретят пропаганду идеологии отказа от деторождения (чайлдфри) и усыновление детей лицами, сменившими пол. Соответствующие законопроекты внесли в Госсовет республики депутатами Комитета по социальной политике.

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри предполагает внесение поправок в закон «Об отдельных мерах по защите прав и законных интересов ребенка в Татарстане».

В пояснительной записке к документу подчеркивается необходимость защиты и укрепления традиционных семейных ценностей и отмечается, что «одной из основ государства является семья», играющая ключевую роль в воспитании и социализации личности.

Второй законопроект запрещает людям, которые сменили пол, а также гражданам стран, где это разрешено без медицинского вмешательства, действовать в качестве усыновителей или опекунов детей.

Напомним, что Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Теперь владельцы сайтов обязуются выявлять информацию, призывающую отказываться от рождения детей. Ее распространение станет основанием для включения ресурса в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

Анастасия Фартыгина