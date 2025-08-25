УНИКС сформировал тренерский штаб на новый сезон

Команду пополнили новые тренер по физической подготовке и физиотерапевт

Фото: Динар Фатыхов

Казанский УНИКС сформировал тренерский штаб на предстоящий сезон 2025/26. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Под руководством главного тренера Велимира Перасовича в новом сезоне продолжат работу его ассистенты Милан Каракаш, Константинос Каймакоглу и Артур Бигеев.

Этим летом штаб команды пополнили тренер по физической подготовке Марко Станоевич и физиотерапевт Петрос Зафейриадис. Вместе с ними продолжат работу физиотерапевты Костас Самарас, Владимир Луканов и врач команды Искандар Багданов.

Казанский баскетбольный клуб УНИКС третий раз подряд примет участие в Кубке Кондрашина и Белова. Предсезонный турнир пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре.

Елизавета Пуншева