УНИКС сформировал тренерский штаб на новый сезон
Команду пополнили новые тренер по физической подготовке и физиотерапевт
Казанский УНИКС сформировал тренерский штаб на предстоящий сезон 2025/26. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Под руководством главного тренера Велимира Перасовича в новом сезоне продолжат работу его ассистенты Милан Каракаш, Константинос Каймакоглу и Артур Бигеев.
Этим летом штаб команды пополнили тренер по физической подготовке Марко Станоевич и физиотерапевт Петрос Зафейриадис. Вместе с ними продолжат работу физиотерапевты Костас Самарас, Владимир Луканов и врач команды Искандар Багданов.
Казанский баскетбольный клуб УНИКС третий раз подряд примет участие в Кубке Кондрашина и Белова. Предсезонный турнир пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре.
