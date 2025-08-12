Казанский УНИКС вновь примет Кубок Кондрашина и Белова

Вместе с казанцами за трофей поборются питерский «Зенит», «Динамо» из Владивостока и «Бетсити Парма» из Пермского края

Фото: Динар Фатыхов

Казанский баскетбольный клуб УНИКС в третий раз подряд станет хозяином Кубка Кондрашина и Белова. Предсезонный турнир пройдет в Казани в сентябре, сообщили в пресс-службе команды.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

8 сентября в 16:30 в полуфинальной игре УНИКС встретится с «Пармой». На следующий день, 9 сентября, запланированы решающие матчи: в 16:30 состоится игра за третье место, а в 19:30 — финальная битва за Кубок. Казанские болельщики смогут увидеть сильнейшие баскетбольные команды страны в преддверии нового сезона.

Рената Валеева