Казанский УНИКС вновь примет Кубок Кондрашина и Белова
Вместе с казанцами за трофей поборются питерский «Зенит», «Динамо» из Владивостока и «Бетсити Парма» из Пермского края
Казанский баскетбольный клуб УНИКС в третий раз подряд станет хозяином Кубка Кондрашина и Белова. Предсезонный турнир пройдет в Казани в сентябре, сообщили в пресс-службе команды.
8 сентября в 16:30 в полуфинальной игре УНИКС встретится с «Пармой». На следующий день, 9 сентября, запланированы решающие матчи: в 16:30 состоится игра за третье место, а в 19:30 — финальная битва за Кубок. Казанские болельщики смогут увидеть сильнейшие баскетбольные команды страны в преддверии нового сезона.
