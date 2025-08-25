Общественный транспорт в Казани будет работать до 23:30 в день республики

Фото: Артем Дергунов

30 августа в честь Дня города и республики казанский общественный транспорт будет работать до 23:30. В этот день он будет следовать по графику выходного дня. Об этом сообщили в мэрии Казани.

С 12:00 до 23:30 будет усилено движение 32 автобусных маршрутов и 5 троллейбусных маршрутов. Вечером, после праздничного салюта, соберутся 44 автобуса на 21 маршруте для транспортировки зрителей в разные районы города.

Основные места, где будут сосредоточены автобусы, включают остановки у Центрального стадиона и Центра семьи «Казан». Работы по подготовке к праздничным мероприятиям приведут к временным ограничениям на движение на нескольких улицах.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Например, с 20:00 25 августа до 11:00 31 августа будет ограничено движение на улицах Шигабутдина Марджани, Каюма Насыри и Зайни Султана. Также с 7:00 22 августа до 18:00 31 августа движение ограничат на Кремлевской улице.

В дни празднования все муниципальные парковки будут работать без оплаты. Как отметили в комитете по транспорту, горячая линия (223-28-28) будет работать круглосуточно для обеспечения информации и помощи жителям и гостям столицы.

Напомним, что хедлайнерами концерта в честь Дня республики станут Татьяна Буланова и «Хор Турецкого». Главная сцена расположится вблизи центра семьи «Казан».

Анастасия Фартыгина