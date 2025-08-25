За прошедшую неделю в Татарстане ликвидировали 51 пожар: погибли пять человек

Фото: Реальное время

С 18 по 24 августа в Татарстане произошел 51 пожар, в результате погибли 5 человек, а один получил травмы. Пожарные спасли 17 людей. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Государственная противопожарная служба призывает граждан соблюдать меры безопасности. Важно не оставлять включенные электроприборы без присмотра, выключать технику перед уходом из дома и использовать исправное электрооборудование. Также стоит установить пожарный извещатель.

На водоемах республики зарегистрировано два происшествия, в которых погибли три человека.

Анастасия Фартыгина