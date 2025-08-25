Стоимость высшего образования в России выросла до 293 тысяч рублей в год

Большинство опрошенных — 65,2% респондентов выступают за полностью бесплатное образование как школьное, так и высшее

Фото: Максим Платонов

«СберСтрахование жизни» провела исследование накануне Дня знаний и выяснила, что средняя стоимость годового обучения в высшем учебном заведении достигла 293 тысяч рублей. Это на 25% больше показателей прошлого года.

Общие расходы на непрерывное образование россияне оценивают в среднем в 1,62 миллиона рублей. При этом 8,8% граждан регулярно или периодически откладывают средства на собственное или детское образование. Наиболее активно сбережения формируют люди в возрасте 31—40 лет (11%).

Динамика цен на образование показывает устойчивый рост. В 2023 году средняя стоимость годового обучения составляла 180 тысяч рублей, в 2024-м — 234 тысячи рублей. Общая сумма вложений в образование также увеличивалась: с 1,375 миллиона рублей в 2023 году до 1,34 миллиона в 2024-м.

Отношение к образованию распределилось следующим образом:

55,3% опрошенных считают достаточным получение высшего образования;

25,7% делают ставку на курсы переподготовки и повышения квалификации;

5,8% стремятся к получению кандидатской степени;

4,7% нацелены на степень доктора наук;

4,3% планируют получение второго высшего образования;

4,1% считают достаточным среднее специальное образование.

Ожидания от образования преимущественно связаны с карьерным ростом и высоким доходом (81,4%). При этом 65,2% респондентов выступают за полностью бесплатное образование как школьное, так и высшее.



Дмитрий Зайцев