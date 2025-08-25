Казанский КАИ и Альметьевская школа нефти получат 350 млн на развитие инженерных школ

Потратить грантовые средства можно будет как на выплату зарплат, премий и стипендий, так и на приобретение ПО

Фото: Артем Дергунов

Казанский научный исследовательский технический университет (КНИТУ-КАИ) и Альметьевская «Высшая школа нефти» получили грант на развитие передовых инженерных школ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

В постановлении отмечается, что КНИТУ-КАИ получил 350, а ВШН — 200 миллионов рублей соответственно. Исходя из постановления, указанными бюджетными ассигнованиями можно будет распорядиться при выдаче зарплат или иных выплат, выплате стипендий, приобретении необходимо программного обеспечения или при оплате оказания услуг, необходимых для функционирования. Например, оплаты интернет-услуг. Главным распорядителем выступает Академия наук Татарстана.

Напомним, что годом ранее аналогичные меры поддержки получили сразу пять республиканских вузов. Помимо упомянутых выше КАИ и ВШН, в список вошли КФУ, КНИТУ-КХТИ и университет Иннополис. Тогда общий объем гранта составил 82,4 млн рублей.

При этом в 2023 году правительство Татарстана утвердило выплаты по данному направлению для трех вузов — КФУ, КНИТУ-КХТИ и университета Иннополис. Каждый из вузов получил 200 миллионов рублей.

По словам замминистра образования Татарстана Андрея Поминова, с 2022 года на создание передовых инженерных школ в республике выделено около пяти миллиардов рублей из федерального или регионального бюджетов.

Дмитрий Зайцев